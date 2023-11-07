بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس تعلن تراجعها عن صفقة حديقة البقر 

أعلنت بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس ممثلة بالبطريرك نورهان مانوغيان، تراجعها عن صفقة حديقة البقر وذلك بعد تقدم البطريركية بطلب أحادي الجانب بتاريخ 26 اكتوبر 2023 للمحاكم الإسرائيلية تعلن فيها إلغاء صفقة تأجير طويلة الأمد لرجل أعمال يهودي أسترالي يُدعى داني روثمان.

حيث شملت الصفقة التنازل عن ربع أراضي حارة الأرمن، وبالذات المنطقة التي تسمّى بستان البقر، لإقامة فندق إستثماري. فيما تعتبر المنطقة استراتيجية للاحتلال والمتديّنين اليهود، بسبب قربها من حائط البراق.

جاء هذا القرار بعد اعتصامات اسبوعية من قبل الأرمن في القدس رفضاً للصفقة وللضغط على البطريركية للتراجع عنها، وعلى اثرها تم تجريد الكاهن السابق في البطريركية وعراب الصفقة باريت يرتيسيان وطرده من الكنيسة.

تتعرض البطريركية الأرمنية منذ قرار البطريرك مانوغيان للعديد من التهديدات من قبل قطعان المستوطنين، عدا عن الاعتداءات على السكان وسط تهديدات بالقتل ومنع السكان الارمن من الاستفادة من المرآب مما اضطرهم لركن مركباتهم خارج البلدة القديمة، والسير للوصول الى حارة الارمن، اضافة الى محاولات بعض المتطرفين لهدم اسوار المرآب لتوسعة المساحة لمركبات المستوطنين.

بينما اكد الارمن رفضهم لكافة الاجراءات الاسرائيلية وتمسكهم في حقهم بالدفاع عن املاكهم وارثهم الارمني المتوارث عبر الاجيال.