مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: بلادنا تدعم هدنة إنسانية فورية في غزة

قال المندوب الفرنسي في بالأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير، إن بلاده تدعم الهدنة الإنسانية في غزة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال دي ريفيير: "فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية، يجب أن تكون مستدامة، ذلك ضروري للغاية ويجب أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار".

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.