البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع القبة وتوابعها

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، وأسرهم، برفقة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وقدم الأنبا ميخائيل الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا لحرصه على لقاء الكهنة، ومتابعة أحوال خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

وقدم الأنبا ميخائيل عرضًا تقديميًّا شاملاً شرح خلاله للعمل الرعوي الجاري في القطاع بكل جوانبه، وألمح إلى الأنشطة الخدمية التي يقدمها القطاع لأبنائه والمسابقات التعليمية التي تهدف لإرساء القيم الإيمانية والكتابية في نفوسهم.

ورحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وتلقى أسئلتهم، مجيبًا عليها.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

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