مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الاثنين، مرتفعًا 9.91 نقاط ليقفل عند مستوى 10948.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 255 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والصناعات الكهربائية، ودلة الصحية، وباتك، ومسك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات وقت اللياقة، ودار الأركان، والمتحدة للتأمين، وسلامة، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.73% و5.17%.

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعوية، والصناعات الكهربائية، والأهلي الأكثر نشاطًا في الكمية، وأسهم شركات الأهلي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 32.16 نقطة ليقفل عند مستوى 22616.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.2 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.