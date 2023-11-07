دربي لندن.. تشيلسي يفوز برباعية في أول هزيمة لتوتنهام بالدوري

تغلب فريق تشيلسي على نظيره فريق توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الإثنين، ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولعب فريق توتنهام بتسع لاعبين في مباراة اليوم أمام تشيلسي، وذلك بعد طرد كريستيان روميرو في الدقيقة 33، وديستيني أودوجي في الدقيقة 55.

وتقدم فريق توتهام مبكرًا عن طريق ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 8، واستغل تشيلسي النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض ليسجل هدف التعادل عن طريق كول بالمير في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وسجل نيكولاس جاكسون في الدقيقة 75 الهدف الثاني لصالح فريق تشيلسي، وأحرز جاكسون الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 90، وواصل نفس اللاعب تألقه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث له "هاتريك" والرابع لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة