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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: أرسلنا غواصة "أوهايو" النووية للمنطقة كإشارة ردع قوية للاعبين الآخرين

جون كيربي
جون كيربي
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة أرسلت غواصة نووية إلى الشرق الأوسط لحماية قواتها في المنطقة وكبح التصعيد في قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

قال كيربي: "لا يسعني إلا أن أقول بشكل عام إننا أجرينا وسنجري تعديلات على قواتنا في المنطقة، أولا من أجل حماية قواتنا ومواقعنا على الأرض، وثانيا، من أجل إرسال إشارة ردع قوية للاعبين الآخرين، الذين قد يفكرون في التصعيد".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مساء يوم الأحد أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

البيت الأبيض غواصة أوهايو جون كيربي