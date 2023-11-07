دفن جثة عامل سقط عليه جسم صلب داخل ورشة بأبو النمرس

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوط جسم صلب على رأسه داخل ورشة صيانه بأبو النمرس، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان العامل المتوفي، وجود آثار كسر بالجمجمة أدى إلى نزيف داخلي، احدثها جسم صلب اصطدام بالرأس، يرجح أن يكون سبب وفاته.

وأشارت التحريات الأولية أنه أثناء قيام العامل المتوفي بإجراء صيانة إحدى المعدات الثقيله داخل الورشة التي يعمل بها، سقطت فوق راسة ادت الى وفاته.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص داخل ورشة بدائرة المركز، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عامل داخل الورشة بالقيام بمحاولة إنزال إحدي المعدات الثقيلة لصيانتها سقطت عليه مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.