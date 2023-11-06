السفير الروسي بالقاهرة: دعمنا بقوة انضمام مصر إلى البريكس

أكد السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسنكو أن مصر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ما نصت عليه اتفاقية عام 2018 التي وقعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس بوتين

وأضاف بوريسينكو خلال حواره للبوابة نيوز نحن دعمنا بقوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس. وكانت روسيا أول دولة تؤيد الطلب المصري قبل عام.

وتابع: نعتقد أن مصر عضو طبيعي في البريكس، فهي الدولة المركزية للأمة العربية، وهي دولة مهمة للغاية في أفريقيا، وفي الشرق الأوسط، وفي الواقع في العالم كله.

وأوضح السفير الروسي أن البريكس ستجني الكثير من انضمام مصر، لأنه في هذه الحالة، اعتبارًا من 1 يناير، سيكون للبريكس بُعدًا أكبر بكثير، وسيشمل أيضًا دولًا كبرى من الأمة العربية، مثل مصر، والثقل – الثقل السياسي والوزن الاقتصادي لدول البريكس سيكون أعلى من ذلك بكثير. في الواقع، إنها بالفعل تساوي مجموعة السبعة، أو حتى أكثر من مجموعة السبعة.