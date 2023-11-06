دربي لندن.. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة تشيلسي وتوتنهام

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 11:21 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الشوط الأول من مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، التي تقام في ختام الجولة الحادية عشرة بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ستاد الأسبيرز.

سجل فريق توتنهام هوتسبير هدف افتتاح النتيجة في الدقيقة 6 ببداية المباراة عن طريق لاعبه ديان كولوسيفسكي.

وأحرز فريق تشيلسي هدف في الدقيقة 23 بالشوط الأول عن طريق رحيم سترلينج، ولكن ألغاه حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الـ VAR.

حصل كريستيان روميرو لاعب توتنهام هوتسبير في الدقيقة 33 بالشوط الأول، على بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف على لاعب فريق تشيلسي.

وعدل فريق تشيلسي نتيجة اللقاء، بعد أن حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 35، وقام بإحرازها كول بالمر.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بهد أن أعلم حكم اللقاء احتساب 12 دقيقة وقت بديلًا عن الضائع