السفير الروسي بالقاهرة: إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية يسير بشكل أسرع

أكد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، أن مصر دولة محورية بالشرق الأوسط وتلعب دورا مهما في الموقف الحالي بغزة، ولهذا نسقنا مع وزارة الخارجية المصرية والقيادة المصرية.

وأضاف جيورجي بوريسينكو خلال حوارة للبوابة نيوز: أن مصر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح بوريسينكو أنه يتم تنفيذ إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020.

وقال: في الواقع، يسير البناء بشكل أسرع، قبل شهرين من الموعد المحدد. ستحتوي محطة الطاقة النووية على 4 مفاعلات نووية، وقد بدأ بالفعل بناء ثلاث كتل نشطة، وسيبدأ البناء رقم أربعة في 19 نوفمبر.

ومن المقرر أن تبدأ محطة الطاقة النووية بأكملها العمل بحلول نهاية فبراير 2030.