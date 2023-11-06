عائشة بن أحمد تتزوج من محمد الكيلاني بالحلقة الثانية من "روحي فيك"

شهدت أحداث الحلقة الثانية من حكاية "روحي فيك" ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

وبدأت بمشهد بدفن شخص ما في العزبة ثم يرفع لوحة لسيدة من القصر قبل أن يستوقفه شئ ما، ثم تمحورت أحداث الحلقة الثانية من حكاية "روحي فيك" حول الكابوس التي شهدته "سحر" الشخصية التي تجسدها عائشة بن أحمد حيث أنها تفاجئت بإحدى السيدات وهي تحاول خنقها، ثم استيقظت من النوم.

وظهرت في مشهد رومانسي، وهي برفقة زوجها "خالد" الدور الذي يقدمه محمد الكيلاني وهو يرسم إحدى اللوحات، ويقنعها بالعودة إلى ممارسة هواية الرسم التي كانت تفضلها أيام دراستها في الجامعة.

وتعرضت "سحر" أثناء عملها بالديكور والتشطيبات مع أحد العملاء لوعكة صحية بسبب تليفونها مع "مالك" والتي شاهدت بعد ما قفلت معه نفس السيدة التي شاهدتها في الكابوس، وبعد ذلك توجهت إلى المنزل وهي مريضة ليتجه لها طليقها "ثابت" الشخصية التي يلعبها نور محمود، حتى يكشف عليها وإعطائها من نفس الدواء الذي حوله سرًا خفيًا باعطائه إلى الكثير من المرضى كما حدث مع "ياسمين" الفنانة سمر مرسي ولكنها تعاركت معه أمام أهلها وصديقتها.

وانتهت الحلقة على خناقة "سحر- عائشة بن أحمد" مع والدتها "رقية- ألفت إمام"، بسبب أكل بنتها للمانجا وهي مصابة بحساسية منها، وقامت بطرد والدتها في النهاية بعد حديثهم معًا لتثير الكثير من الترقب مع سرد الأحداث في الحلقات المقبلة.