نائب محافظ القاهرة تتابع تكثيف حملات متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية ومتابعات رؤساء احياء المنطقة الجنوبية الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام المحال بمواعيد الغلق الشتوية وطبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن الإجراءات تهدف للحد من الظواهر السلبية المسببة لهدر الطاقة الكهربائية، حيث يتم خفض نسبة 75% من إضاءة المحاور والطرق الرئيسية ونسبة 50% من إضاءة الشوارع الجانبية، ومتابعة شبكات الإنارة بالمحاور والطرق والشوارع للتأكد من إطفاءها في المواعيد المحددة، والتوسع فى الاعتماد على لمبات الليد لإضاءة المنشآت الحكومية ودور العبادة مع تكثيف حملات الرقابة لرصد حالات المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا.

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد وجهت على مدار الاسبوع الماضي باستمرار حملات ترشيد استهلاك الكهرباء وتفقد الاجهزة التنفيذية الشوارع والميادين للوقوف علي التزام الأحياء والجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء وتطبيق مواعيد غلق المحال العامة ومتابعة غلق اللوحات الاعلانية على كل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لافتات المحلات التجارية شديدة الإضاءة والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات، مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة ورصد حالات المخالفة .

كما وجهت باتباع اسلوب متوازن للانارة لعدم التأثير علي حركة المواطنين مع تعيين ورديات منتظمة لمتابعة صيانة وتشغيل تلك الأعمدة.

شملت الحملة عدد من شوارع احياء المنطقة الجنوبية ومنها شارع المطافي بحلوان و شارع مصر حلوان الزراعى وشارع الجبانات وشارع الطريق البطيء كارفور وأمام ابراج الامل بنطاق حي طره ومنطقة الخزان ونزله السبعين فدان وشارع الصيدليه بحي المقطم ومنطقة الحلمية بحي الخليفة و شارع السكة الحديد وتقسيم النصر للسيارات وغلق الورش بشارع سيجوارت و شارع محب عزيز وشارع السكه الحديد بحي المعصره و مطلع ومنزل كوبري المرازيق و شارع كورنيش النيل وشارع وسط المساكن والحديد والصلب بحي التبين وشارع مصطفى كامل و شارع ١٣ و ١٤ و ١٨ بنطاق حي المعادي وبنطاق احياء البساتين ودار السلام و الخليفة .