السفير الروسي بالقاهرة: الغرب يؤيد تل أبيب لتهديد العرب

قال السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو إن العديد من الدول تدين قصف قطاع غزة. وأعني روسيا والصين وبعض الدول الكبرى الأخرى، فإنهم لا يتفقون تمامًا مع الوضع، حيث نرى أناسًا أبرياء يقتلون بسبب القصف الإسرائيلي.

وأصاف بوريسنكو خلال حوارة للبوابة نيوز: نحن نرى أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لديها موقف مؤيد لإسرائيل.

وأكد بوريسينكو أنهم لا يوازنون سياستهم، إنهم يحافظون فقط على دعمهم لإسرائيل، لقد مولوا، ولديهم أسلحة يرسلونها إلى إسرائيل، ولهذا السبب تتشجع إسرائيل بهذا الدعم من الغرب وتحاول تهديد العرب قدر الإمكان.

وأضاف أن الرئيس بوتين قال ذلك عدة مرات، أن السبب يكمن في سياسة الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي الدولة الكبرى التي تلعب دوراً كبيراً في شئون الشرق الأوسط، وكانت تدعم إسرائيل لمدة 75 عاماً، وكانت ضد قيام الدولة الفلسطينية كما حددها قرار الأمم المتحدة قبل 75 عاما.

وتابع: لسوء الحظ، اتخذت الولايات المتحدة موقفاً أحادي الجانب داعماً لإسرائيل دون أي محاولات لفهم معاناة الشعب الفلسطيني، ونحن نعتقد أن هذه هي المشكلة الكبرى، والسبب الرئيسي للوضع الحالي، لأن إسرائيل تحظى بتشجيع الولايات المتحدة.