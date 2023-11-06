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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الجزائر يُناشد أحرار العالم والمنظمات الحقوقية رفع دعوى أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل

الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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ناشد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال تبون - في كلمة له أذيعت خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023 - 2024)، اليوم /الاثنين/، بمقر المحكمة العليا الجزائرية بالجزائر العاصمة - "إن رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".

وأضاف: أن "كل معايير القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية إنهارت في فلسطين المحتلة أمام ما يشهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

 

عبد المجيد تبون الجزائر المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال الإسرائيلي