"اليونسكو" تدين بشدة الهجوم الروسي على متحف أوكراني.. وتؤكد ضرورة حماية المواقع الثقافية

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 10:17 م

أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الهجوم الروسي الأخير على مدينة أوديسا، والذي أضر بمبنى متحف الفنون الجميلة.

وذكرت اليونسكو عبر منصة /اكس/ للتواصل الاجتماعي -حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين- أن متحف الفنون الجميلة في أوديسا، ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، تعرض لأضرار مرة أخرى جراء غارة جوية روسية الليلة الماضية. تدين اليونسكو الهجوم بشدة. ويجب حماية المواقع الثقافية وفقًا للقانون الدولي.

وشنت القوات الروسية الليلة الماضية، هجومًا صاروخيًا بمسيّرة على مدينة أوديسا. وأصيب 32 منزلًا سكنيًا، بالإضافة إلى ستة آثار معمارية، وهي مبنى متحف أوديسا للفنون الجميلة. وتضرر حوالي نصف مباني المتحف.

وبشكل عام، تضرر إجمالي 93 معلمًا معماريًا بسبب الهجمات الروسية في مدينة أوديسا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.