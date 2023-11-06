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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«لجنة الإنقاذ الإندونيسية» تنفي اتهامات إسرائيل باستخدام المستشفى الإندونيسي بغزة كمنصة لإطلاق الصواريخ

إندونيسيا
إندونيسيا
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نفت لجنة الإنقاذ الطبي الطارئ في إندونيسيا، اليوم الإثنين، الاتهامات الإسرائيلية باستخدام حركة "حماس" للمستشفى الإندونيسي في غزة كمنصة لإطلاق الصواريخ.

وقال رئيس اللجنة ساربيني عبد المراد - بحسب ما نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - "إن اتهامات إسرائيل هي ذريعة حتى تتمكن من مهاجمة المستشفى"، موضحا أن اللجنة أنشأت المستشفى للمساعدة والإيفاء باحتياجات مواطني غزة.

كما نفى مسئول آخر باللجنة، وهي منظمة غير حكومية، وجود أنفاق تحت مبنى المستشفى الإندونيسي، مضيفا أن خزان الوقود ومولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفى موجودة على نحو منفصل في مبنيين قريبين لأغراض أمنية.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اتهامات إسرائيل لحركة "حماس" باستخدام المستشفيات، ومنها "الإندونيسي، والشفاء، والشيخ حمد" كغطاء لمقراتها العملياتية.

اندونيسيا حماس غزة