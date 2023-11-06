زي النهارده.. جورج الخامس يعلن أيرلندا دولة حرة في إطار الكومنولث البريطاني

تمر علينا اليوم الاثنين ذكري اعلان ملك المملكة المتحدة جورج الخامس ي أيرلندا دولة حرة في إطار الكومنولث البريطاني وليست جمهورية مستقلة وبدون شطرها شمالي.

حيث أعلنها في 6 شهر نوفمبر عام 1922.

جورج الخامس

هو ملك بريطانيا العظمى وآيرلندا، وإمبراطور الهند في الفترة منذعام 1910 وحتى1936، وأحد أبناء الملك إدوارد السابع وحفيد ملكة بريطانيا الملكة فيكتوريا.

وحظي باحترام كبير وسط شعبه، نظرا لالتزامه الصارم بواجباته ومسؤولياته الملكية، كما تميزت فترة حكمه بخروج بريطانيا منتصرة من الحرب العالمية الأولى.

ورغم صلاحياته المحدودة، فقد كان له تأثير كبير على السياسة البريطانية، وتجلى ذلك في مساهمته في تشكيل الحكومة عام 1931م، شهد عهده صعود الاشتراكية والشيوعية والفاشية والجمهوري الايرلندي، وحركة الاستقلال الهندية، والتي غيرت بشكل جذري المشهد السياسي.

ولد جورج في عهد جدته الملكة فيكتوريا، كان جورج الفرد الثالث في ترتيب العرش البريطاني بعد والده الأمير ألبرت إدوارد، وشقيقه الأكبر الأمير ألبرت فيكتور. خدم جورج في البحرية الملكية البريطانية بين عامي 1877 و1891، أي حتى وفاة شقيقه الأكبر غير المتوقعة في أوائل عام 1892، الأمر الذي جعله الوريث المباشر للعرش. بعد وفاة جدته في عام 1901، تسلم والد جورج العرش تحت اسم إدوارد السابع، ونُصب جورج أميرًا لويلز. أصبح جورج الملك الإمبراطور بعد وفاة والده في عام 1910.

شهد عهد جورج الخامس بروز الاشتراكية، والشيوعية، والفاشية، والجمهورية الأيرلندية، وحركة الاستقلال الهندية، التي غيرت المشهد السياسي بشكل جذري. أقر قانون البرلمان لعام 1911 سيادة مجلس العموم البريطاني المنتخب على مجلس اللوردات غير المنتخب. نتيجة للحرب العالمية الأولى (1914-1918)، سقطت إمبراطوريتا أبناء عمه الأول نيقولا الثاني إمبراطور روسيا وفيلهلم الثاني من ألمانيا، في الوقت الذي توسعت فيه الإمبراطورية البريطانية إلى أقصى حد فعال. في عام 1917، أصبح جورج أول ملك في بيت وندسور، أعاد تسميته بيت ساكس كوبرج وغوتا نتيجة المشاعر العامة المناهضة لألمانيا. عين أول وزير للعمل في عام 1924، وأقر تشريع ويستمنستر الذي ينص على سيادة الإمبراطورية كدول منفصلة مستقلة داخل دول الكومنولث في عام 1931. عانى جورج من مشاكل صحية مرتبطة بالتدخين طوال معظم فترة حكمه اللاحق، وخلفه ابنه الأكبر إدوارد الثامن بعد وفاته.

وعانى جورج من مشاكل صحية مرتبطة بالتدخين خلال فترة حكمه اللاحقة. عند وفاته في يناير 1936، خلفه ابنه الأكبر إدوارد الثامن. تنازل إدوارد عن العرش في ديسمبر من ذلك العام وخلفه شقيقه الأصغر ألبرت، الذي أخذ اسم الملك جورج السادس.