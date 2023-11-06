مصرع عامل بشركة المياه صعقا بالكهرباء داخل بئر بالتبين

لقي عامل بشركة المياه مصرعه، صعقا بالكهرباء، داخل بئر بمنطقة التبين.

ورد بلاغ لرئيس مباحث التبين، من مدير قطاع شركة المياه، بدائرة القسم، مفاده مصرع عامل يدعي "عمر سعيد عبدالله"، صعقا بالكهرباء داخل بئر، أثناء إجراء صيانة للمحابس الرئيسية.

وبالإنتقال والفحص تبين أن المتوفي، تم إنزاله بأحد آبار شبكة المياه ومعه موتور كهربائي لشفط المياه، لإصلاح المحابس الرئيسية للشبكة، وأثناء ذلك حدث ماس كهربائي مما أدي لتعرضه لصعقة كهربائية ووفاته في الحال، ولا وجود لشبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

