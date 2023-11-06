مجدي عبدالعاطي: كنا على ثقة أننا سنفوز أمام فريق بحجم الزمالك

أكد مجدي عبد العاطي، مدرب فريق زد، أن فريقه كان على ثقة بتحقيق الفوز أمام الزمالك في اللقاء الذي أقيم بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتصر فريق زد على الزمالك يوم السبت الماضي، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري المصري.

وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية: "كنا على ثقة أننا سنفوز أمام فريق بحجم الزمالك، لأننا نجحنا في استغلال نقاط الضعف مثل الارتداد الدفاعي كان من أكبر الثغرات التي يعاني منها الزمالك في المباراة".

وأضاف: "طالبت اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز بين شوطي المباراة، لأننا كنا لابد أن نفوز في هذه المباراة لمنحنا الثقة في الفترة القادمة".

وأكمل مدرب زد: "مصطفى زيكو من أفضل اللاعبين الذين يتعاملون مع الكرة في منطقة الهجوم ولديه عقلية مميزة ويحب دائمًا أن يتطور من أدائه ومن الصعب أن تجد لاعبًا يسمع وينفذ فقط داخل أرضية الملعب".

وأتم عبد العاطي: "بالتأكيد هناك مكافآت مالية للاعبين بعد الفوز على الزمالك، ولائحة المكافآت تتيح لهم مكافأة بعد كل فوز للفريق".

وبعد هزيمة الزمالك من زد أصبح رصيد الفريق الأبيض 8 نقاط بعد 9 مباريات فقط في الدوري، ليتواجد في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، في حين تواجد زد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.