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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية بدون تصريح داخل مكتبة بالدقى

أرشيفيه
أرشيفيه
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ضبطت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات،  19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية بدون تصريح داخل مكتبة فى الدقى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى؛ بتصوير العديد من الملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم الجامع ىدون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة وأمكن ضبط المدير المسئول– مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته ( 19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تصريح من أصحاب حقوق الملكية الفكرية والأدبية).

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة وإرتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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