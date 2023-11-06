نونو جوميش: التعاون بين بيراميدز وبنفيكا يساهم في إظهار عشرات المواهب

أعرب نونو جوميش نجم الكرة البرتغالية السابق، عن سعادته بالتعاون بين نادي بيراميدز وبنفيكا الذي له خبرات طويلة في مجال الناشئين طوال السنوات الماضية، ونادي بيراميدز في المقابل يسير بخطى ثابتة نراها جيدا في هذا المجال ويتطور عاما بعد الآخر".

وأضاف خلال مؤتمر الشراكة بين الناديين: "نادي بنفيكا يسعى لأن يكون هناك تطويرا مع بيراميدز في قطاع الناشيئن والشباب وأن نساهم في إظهار عشرات اللاعبين والمواهب المميزة خلال السنوات المقبلة بفضل التعاون والشراكة بين الناديين".

وأكمل: "سعيد بوجود طاقم تدريب برتغالي بقيادة صديقي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية لنادي بيراميدز وبالفعل أتمنى لهم التوفيق وحصد البطولات مع بيراميدز وأن يكون النادي دائما في القمة".