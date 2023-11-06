دربي لندن.. سون يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي

أعلن المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير آنجي بوستيكوجلو التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي، في المباراة التي تقام على ملعب "توتنهام"، مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام هوتسبير المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي اقتنص الصدارة بعد الفوز على بورنموث في نفس الجولة.

في المقابل يحتل تشيلسي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي

خط الوسط: يفيس بيسوما، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، برينان جونسون



ويرغب توتنهام في تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات واستغلال نتائجه الجيدة هذا الموسم من أجل استعادة صدارة جدول ترتيب البريميرليج من مانشستر سيتي الذي اقتنصها بعد الفوز على بورنموث في نفس الجولة.

بينما يأمل تشيلسي في تحقيق الفوز أو على الأقل الخروج من ملعب توتنهام بالتعادل من أجل تحسين مركزه بعد سلسلة من النتائج السلبية هذا الموسم.