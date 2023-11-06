دفعة طائرات مسيرة حوثية تنطلق باتجاه أهداف حساسة في تل أبيب

كشفت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم، أنها أطلقت دفعة من الطائرات الدرون على أهداف وصفتها بـ"حساسة" في عمق تل أبيب.

جاء تلك العملية ردًا على استمرار القصف الإسرائيلي المدفعي والصاروخي على قطاع غزة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ردًا على عملية "طوفان الأقصى".

الحوثي أكدت أن أهداف الطائرات المسيرة التي انطلقت كانت "متنوعة" وكذلك "حساسة"، وتسببت ضرباتها في خروج مؤسسات مهمة في الداخل الإسرائيلي عن الخدمة.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن جماعة الحوثي أنها أعنلت استمرار استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، إذا استمرت إسرائيل في قصف قطاع غزة.

وكن الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن إسقاط الدفاعات الجوية لطائرات مسيرة حوثية انطلقت من جنوب البحر الأحمر باتجاه مناطق في الداخل الإسرائيلي.