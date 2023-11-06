السفير الروسي في حوار لـ"البوابة نيوز": نؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.. والولايات المتحدة سبب الأزمة.. السنوات العشر الماضية شهدنا ازدهار العلاقات الروسية المصرية.. ونتجه للنصر فى أوكرانيا

أكد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، أن مصر دولة محورية بالشرق الأوسط وتلعب دورا مهما في الموقف الحالي بغزة، ولهذا نسقنا مع وزارة الخارجية المصرية والقيادة المصرية.

وأضاف جيورجي بوريسينكو، أن مصر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ما نصت عليه اتفاقية عام 2018 التي وقعها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس بوتين.. جاء ذلك خلال حوار السفير الروسي لدى القاهرة مع فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، وإلي نص الحوار:-

العلاقات المصرية الروسية تاريخية.. كيف تم تطويرها خلال الفترة الأخيرة خاصة خلال فترة رئاسة بوتين والسيسي؟

أنت على حق في أن العلاقات بين روسيا ومصر لها جذور عميقة للغاية، بدءًا من الثورة المصرية عام 1952.

وفي الواقع، نحتفل هذا العام بمرور 80 عامًا على علاقاتنا الدبلوماسية، التي تأسست عام 1943. وكانت لدينا علاقة وثيقة للغاية في عهد جمال عبد الناصر في الخمسينيات والستينيات.

وفي السنوات العشر الماضية، شهدنا الازدهار الجديد للعلاقات الروسية المصرية، وذلك بفضل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تربطه علاقة وثيقة للغاية وصداقة فعلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ماذا يعني انضمام مصر إلي مجموعة بريكس وأهميته بالنسبة إلى روسيا ومصر؟

لقد دعمنا بقوة انضمام مصر إلى مجموعة البريكس. وكانت روسيا أول دولة تؤيد الطلب المصري قبل عام.

ونعتقد أن مصر عضو طبيعي في البريكس، فهي الدولة المركزية للأمة العربية، وهي دولة مهمة للغاية في أفريقيا، وفي الشرق الأوسط، وفي الواقع في العالم كله.

نعتقد أن البريكس ستجني الكثير من انضمام مصر، لأنه في هذه الحالة، اعتبارًا من 1 يناير، سيكون للبريكس بُعدًا أكبر بكثير، وسيشمل أيضًا دولًا كبرى من الأمة العربية، مثل مصر، والثقل – الثقل السياسي والوزن الاقتصادي لدول البريكس سيكون أعلى من ذلك بكثير. في الواقع، إنها بالفعل تساوي مجموعة السبعة، أو حتى أكثر من مجموعة السبعة.

تحول العلاقات التجارية بالعملات الوطنية هل يمكن معه زيادة الصادرات بين البلدين خاصة القمح والمواد الغذائية؟

أعتقد أنه من المهم للغاية أن تتحول تجارتنا إلى العملات الوطنية، وروسيا مستعدة للقيام بذلك. وفي روسيا، بدأنا بالفعل في تثبيت سعر الصرف بين الروبل الروسي والجنيه المصري.

ونعتقد أن الدولار الأمريكي ليس آمنًا في الوضع الحالي، لأن العديد من الشركات الروسية تخضع لعقوبات من الولايات المتحدة، كما أن مصر لديها مشاكلها المالية الخاصة.

ومن الواضح أنه من المفيد لبلداننا أن تستخدم عملاتنا الوطنية في تجارتنا، ونأمل أن نتمكن قريبا من تحويل تجارتنا إلى عملاتنا الوطنية.

هل يمكن أن يتم تصدير الغاز الروسي إلى مصر بديلا للغاز الإسرائيلي خاصة بعد استخدام إسرائيل للغاز كورقة ضغط على مصر فى الأزمة الحالية بينها وبين حماس؟

أنا متأكد من أن هذا احتمال جيد للغاية، لأن روسيا لديها احتياطيات كبيرة من الغاز. من الواضح أن أفضل طريقة لتصدير الغاز هي بناء خطوط الأنابيب، ولكن لدينا أيضًا مرافق سائلة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وتقوم روسيا بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى العديد من البلدان في العالم، وأنا متأكد من أننا نستطيع أن نفعل نفس الشيء بالنسبة لمصر.

آخر تطورات مشروع محطة الضبعة النووية وموعد تشغيله بكامل طاقته؟

يتم تنفيذ إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2020.

وفي الواقع، يسير البناء بشكل أسرع، قبل شهرين من الموعد المحدد. ستحتوي محطة الطاقة النووية على 4 مفاعلات نووية، وقد بدأ بالفعل بناء ثلاث كتل نشطة، وسيبدأ البناء رقم أربعة في 19 نوفمبر.

ومن المقرر أن تبدأ محطة الطاقة النووية بأكملها العمل بحلول نهاية فبراير 2030.

انتشار الحروب والنزاعات على مستوى العالم هل يهدد بنشوب حرب عالمية جديدة؟

نعم، هناك احتمال حقيقي، إن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على هيمنتها على العالم يمكن أن تتجه نحو الحرب العالمية الثالثة.

ولسوء الحظ، يمكن أن تكون الحرب العالمية الثالثة حربًا نووية، لأنه إذا شاركت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين في ذلك، مثل هذه الأعمال العدائية، ستدفعنا حتمًا إلى استخدام الأسلحة النووية.

وهذا خطر كبير على البشرية جمعاء، نرى أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على هيمنتها على العالم، ولهذا السبب تحاول الضغط على الدول الأخرى وإضعاف الدول الأخرى، مثلما تحاول الولايات المتحدة إضعاف روسيا في الوضع مع أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية.. إلي أين؟

إنها تتجه نحو انتصار روسيا ببطء ولكن بثبات، لا أستطيع أن أقول متى سيحدث هذا، لكنني متأكد من أن روسيا ستنتصر في هذا الصراع.

هل تنتهى الحرب الروسية الأوكرانية قبل نهاية 2023؟

لا، لا أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث بهذه السرعة، وكما قلت إن روسيا سوف تنتصر في هذه الحرب، أعني أن هذا يمكن أن يحدث ذات يوم، ولكن ليس قريبًا جدًا، لأننا نرى أن المشرفين الغربيين على منطقة كييف يبذلون قصارى جهدهم لإطالة أمد الحرب. إنهم يواصلون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ويواصلون تشجيع نظام زيلينكسي على مواصلة هذه الحرب، على الرغم من الخسائر الكبيرة في الجانب الأوكراني. ونحن نرى أن الإدارة الأمريكية لا تستثني الشعب الأوكراني، ولا تستثني الجنود الأوكرانيين.

إن خسائر الجيش الأوكراني هائلة، لكن هذا مجرد جزء من سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لإضعاف روسيا من خلال هذه الأعمال العدائية مع أوكرانيا من أجل الحفاظ على الهيمنة الغربية على العالم كله.

لماذا يقف العالم صامتا أمام العدوان الإسرائيلي على فلسطين رغم القيام بأبشع جرائم الحرب والقضاء على المدنيين العزل والنساء والأطفال وقصف المستشفيات؟

لا نستطيع أن نقول إن العالم صامت، لأن العديد من الدول تدين قصف قطاع غزة. أعني روسيا والصين وبعض الدول الكبرى الأخرى، إنهم لا يتفقون تمامًا مع الوضع، حيث نرى أناسًا أبرياء يقتلون بسبب القصف الإسرائيلي. ولكن في الوقت نفسه، نرى أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لديها موقف مؤيد لإسرائيل.

إنهم لا يوازنون سياستهم، إنهم يحافظون فقط على دعمهم لإسرائيل، لقد مولوا، ولديهم أسلحة يرسلونها إلى إسرائيل، ولهذا السبب تتشجع إسرائيل بهذا الدعم من الغرب وتحاول تهديد العرب قدر الإمكان.

من السبب فى الأزمة الفلسطينية الأخيرة؟

نحن نعتقد، وقد قال الرئيس بوتين ذلك عدة مرات، أن السبب يكمن في سياسة الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة هي الدولة الكبرى التي تلعب دورًا كبيرًا في شئون الشرق الأوسط، وكانت تدعم إسرائيل لمدة 75 عامًا، وكانت ضد قيام الدولة الفلسطينية كما حددها قرار الأمم المتحدة قبل 75 عاما.

ولسوء الحظ، اتخذت الولايات المتحدة موقفًا أحادي الجانب داعمًا لإسرائيل دون أي محاولات لفهم معاناة الشعب الفلسطيني، ونحن نعتقد أن هذه هي المشكلة الكبرى، والسبب الرئيسي للوضع الحالي، لأن إسرائيل تحظى بتشجيع الولايات المتحدة.

وجدنا أبواقا تهاجم روسيا فى حربها مع أوكرانيا وصمتها على جرائم الحرب التى تقوم بها إسرائيل بل والدفاع عنها ومدها بالأسلحة.. لماذا هذا التغيرات فى الموقف الدولي؟

هذا صحيح تماما. وكانت الدول الغربية تنتقد روسيا بسبب أعمالها العسكرية ضد منطقة كييف، لكن الأعمال العسكرية الروسية كانت معتدلة للغاية مقارنة بأعمال

القوات الإسرائيلية لم تقصف روسيا أبدًا المدن الأوكرانية، حتى أن روسيا تحاول الحفاظ على الجنود الأوكرانيين وعدم قتلهم إذا ابتعدوا عن مواقعهم أو إذا استسلموا، لكننا نرى حقًا أن إسرائيل الآن تقصف المنطقة المكتظة بالسكان في قطاع غزة وتقتل بالفعل الآلاف والآلاف من النساء والأطفال. الدول الغربية التي انتقدت روسيا بسبب أفعالنا، والتي كانت تهدف إلى منع النظام النازي في كييف من قصف مدن دونيتسك ولوهانسك، والآن تتفق الدول الغربية تمامًا مع القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

إنه تناقض حقيقي في موقفهم. وهذا يظهر مرة أخرى ازدواجية المعايير في الموقف الأمريكي والغربي.

ما موقف روسيا من فكرة تهجير الفلسطينين إلى سيناء؟

لا تتفق روسيا مع أي أفكار بشأن تهجير الفلسطينيين. لقد قالت روسيا دائما إننا لا نتفق مع سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وأن الأراضي التي يملكها الفلسطينيون يجب أن تظل في حوزتهم.

ونعتقد أن الحل الوحيد للوضع الراهن هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، بإدارة فلسطينية وحدود وقوات عسكرية وقوات شرطة.

ونأمل أن تتعايش هذه الدولة الفلسطينية بسلام مع دولة إسرائيل. هذا هو الحل الوحيد في هذا الوضع، ولكن على الفلسطينيين أن يحتفظوا بأرضهم.

هل تم التواصل مع حماس أو أسرائيل لإنهاء النزاع؟.. وهل هناك أى تواصل للإفراج عن الروس الذين وقعوا فى الأسر؟

نحن على اتصال مع السلطات الإسرائيلية وحماس فيما يتعلق بمصير الروس الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر، لكننا لا نعرف ما إذا كان هناك أي تقدم في أي اتصالات بين حماس وإسرائيل، ولا نتحكم في أي اتصال بينهم، ولا نعرف شيئا عن الاتصال بينهم.

لكن من الواضح أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء مصير المواطنين الروس في قطاع غزة، ليس فقط لأنه تم أسر العديد من الروس في إسرائيل في 7 أكتوبر، ولكن هناك المئات من الروس يعيشون في قطاع غزة بشكل دائم، وهناك العديد من العائلات التي تحمل جوازات سفر روسية هناك. ومن الواضح أننا نشعر بالقلق إزاء الوضع الذي هم فيه الآن، لأن لدينا بالفعل معلومات عن بعض مواطنينا الذين قتلوا بسبب القنابل الإسرائيلية.

ولهذا السبب نأمل أن يتوقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، لأنه من المهم إنقاذ حياة الفلسطينيين، ويعيش في قطاع غزة حوالي ألف روسي وأفراد عائلاتهم.