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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الرعاية الصحية» تطلق حملة «أنت الأساس»للفحص الطبي الشامل لسيدات جنوب سيناء (صور)

فحص السيدات _ تنظيم
فحص السيدات _ تنظيم الاسرة
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أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن انطلاق حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبي الشامل للسيدات، في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والتي تهدف إلى توفير فحوصات طبية شاملة للسيدات في محافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال بيان الهيئة، تم تنظيم الحملة بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومحافظة جنوب سيناء، وشهدت الحملة حضور الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء وممثلي المجلس القومي للمرأة في المحافظة، كما شهدت إقبال كبير من سيدات المحافظة.

وأوضح بيان الهيئة، استمرت حملة "أنتِ الأساس" للفحص الطبي الشامل للسيدات بمدينة الطور، لمدة ثلاثة أيام، استطاعت خلالها الكشف على 500 سيدة من أهالي جنوب سيناء. فيما شملت الحملة مجموعة واسعة من الفحوصات الطبية، بما في ذلك قياس كتلة الجسم وكتلة الدهون والعضلات باستخدام جهاز inbody، بالإضافة إلى قياس سكر الدم التراكمي ووظائف الكلى للسيدات فوق سن 45 سنة، وفحص الثدي، وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للأورام.

ولفت البيان، إلى تنفيذ هذه الفحوصات من خلال 3عيادات مجهزة بكافة المستلزمات الطبية تم إقامتها خصيصًا بجوار المستشفى الميداني لهيئة الرعاية الصحية في مدينة الطور،  واستهدفت جميع السيدات في سن 18 عامًا فيما فوق، مشيرة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي للسيدات المترددات، وذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة لتعزيز حملات الصحة العامة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه البيان، أنه من المقرر أن تواصل الحملة نشاطها حتى نهاية عام 2023 لتغطي جميع أنحاء محافظة جنوب سيناء، من خلال فرق متنقلة، ستجوب كافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في جنوب سيناء.

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