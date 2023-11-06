متحدث الوزراء يوضح حقيقة تعرض مصر لأزمة غذاء.. فيديو

كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، حقيقة وجود أزمة غذاء حاليا في مصر.

وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه لا حقيقة لوجود أزمة غذاء حاليا في مصر، لافتا إلى أنه وزير التموين أكد على أن المخزون الاستراتيجي للدولة مستقر حتى الساعة، ويكفي من 3 لـ6 لـ 9 شهور، معلنا: تم التعاقد على 100 ألف طن سكر الفترة المقبلة مع المتوفر بالتموين.

ونوه الخشن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا حقيقة للشائعات الجارية بشأن وجود أزمة في السلع الاستراتيجية، مطالبا بعدم الانسيق وراء تلك الشائعات المغرضة، التي تؤدي لحالة إثارة البلبلة في المجتمع.

وبشأن تأثر مصر بما يحدث في قطاع غزة، تابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: التأثيرات امتدت للمستوى العالمي وليست مصر فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومصر تأثرت في قطاع السياحة بشكل كبير بسبب التحذير من السفر إلى الشرق الأوسط.

وحول مبادرة خفض الأسعار، تابع المستشار سامح الخشن قائلا: عُممت على مستوى الجمهورية، من خلال توفير أكبر عروض ممكنة للمواطنين بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر بالمحافظات، بالإضافة إلى 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك للمنتجات الاستراتيجية كافة.

واستكمل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء قائلا: تم تحرير 4 آلاف محضر ضد المخالفين لتعليمات مجلس الوزراء بشأن كتابة أسعار المنتجات، والرقابة على البائعين كاملة أمرا صعبا؛ لاحتياج نزول 100% من قوة الحكومة للأسواق، وعلى المواطنين تحري الأسعار لضبط الأسواق.

وعلق قائلا: نسعى لضخ كميات كبيرة من الأسعار لخلق أجواء تنافسية في الأسواق، والبنك المركزي يعمل على توفير المكون الدولاري للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج للسلع المخفضة، بالتزامن مع الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على كل اقتصاديات العالم.



