30 يوما من الجرائم الإسرائيلية.. أكثر من 10 آلاف شهيد وما يقرب من 30 ألف جريح في قطاع غزة

مر 30 يوما منذ العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تحت إدعاء الدفاع عن نفس، وذلك عقب الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة، ردا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين.

30 يوما من الجرائم وسط دعم لا محدود من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي أكد كافة المسؤولين فيها بداية من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن على حق إسرائيل في فعل هذه الجرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين أن عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف شهيد وعشرات الالاف من الجرحى.

ومع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، تزداد حصيلة شهداء القطاع من المدنيين وخاصة من الأطفال والنساء الذين يمثلون 70% من الشهداء حتى الآن.