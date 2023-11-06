سيلفان فيريرا يكتب: أوكرانيا.. نحو هجوم روسى هذا الشتاء

بينما نفذ الجيش الروسي منذ ١٠ أكتوبر عملية هجومية جديدة ضد مدينة أفدييفكا الأوكرانية، تشير عدة مؤشرات إلى أن الهجوم الشتوي الروسي قد يضرب عدة قطاعات من الجبهة في شرق البلاد بين كوبيانسك ودونيتسك بعد سمعتها الطيبة.

تبشر هذه الفرضية بسوء شديد بالنسبة لكييف مع انخفاض المساعدات الغربية بسبب الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في الولايات المتحدة، هو الجمهورى مايك جونسون، وقرار الحكومة السلوفاكية الجديدة بوقف كل المساعدات للجيش الأوكراني.

وفقًا للعديد من مراقبي الاستخبارات متعددة المصادر (OSINT)، والتي يمكن استخدامها من قبل خبراء الأمن أو وكالات الاستخبارات الوطنية، في نهاية عام ٢٠٢٣، سيكون لدى الجيش الأوكرانى الآن قوة عاملة تبلغ ٧٥٠ ألف رجل بعد تجنيد أكثر من ٣٥٠ ألف متطوع منذ بداية العام.

ومع مثل هذه القوة، وبينما يبدو أن الموارد الرئيسية للجيش الأوكراني قد استنفدت منذ فشل الهجوم المضاد، فقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الروس أصبحوا الآن يتمتعون بهيمنة كبيرة علاوة على ذلك، أدى الهجوم على أفدييفكا، على الرغم من الفشل التكتيكي الأول، إلى الاستيلاء على "تيريكون" في ٢٤ أكتوبر، وهي منطقة عالية تقع شمال المدينة، وتسيطر على القطاع بأكمله وتسمح لنا بمراقبة جميع خطوط الاتصالات التي تسمح للأوكرانيين بنقل الخدمات اللوجستية والتعزيزات داخل أفدييفكا.

علاوة على ذلك، فإن الضغط على الجانب الجنوبي من المدينة يتزايد، وعلى الرغم من بطء التقدم الروسي، إلا أنه كان ثابتًا لعدة أيام في هذه المنطقة، حول سيفيرن وتسارسكايا أوخوتا. في الوقت نفسه، استعاد الروس زمام المبادرة شمال باخموت وكذلك في المنطقة المحيطة بماكييفكا ورايهورودكا على طول نهر زيريبيتس.

أجبرت استراتيجية "الوخز" المتعددة والمتزامنة ضد عدة قطاعات من الجبهة، الأوكرانيين على الالتزام باحتياطيهم الأخير أو وضع الألوية قبل الأوان في عملية إعادة التنظيم بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها طوال الصيف. وهذا يترك أيضًا شكوكًا حول الجزء الرئيسي من الجهد الهجومي المحتمل.

إذا كانت أفديفكا تبدو هدفًا لعملية كبيرة تهدف مرة أخرى إلى إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالجيش الأوكراني، فليس من المؤكد أن الروس لن يحاولوا القيام بشيء آخر بمجرد حلول فصل الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، تبدو أجهزة المخابرات الروسية فعالة للغاية في تحديد المقرات والمستودعات الأوكرانية في منطقة العمليات لأن الضربات الصاروخية والجوية الروسية ضد هذا النوع من الأهداف تتزايد بنجاح منذ عدة أسابيع. وأيضًا، لم تعد مصادر الاستخبارات المختلفة تقريبًا تذكر المدفعية الأوكرانية في تقاريرها اليومية باستثناء نظام صواريخ هيمارس، ولضرب القوات الروسية المهاجمة، يلجأ الأوكرانيون بشكل متزايد إلى الطائرات بدون طيار، بسبب نقص قطع المدفعية أو ذخيرة المدفعية، كما تشير صحيفة "نيويورك تايمز".

أخيرًا، على الجانب الروسي، يستمر الإعلان عن عودة شركة "فاجنر" SMP السابقة إلى الواجهة وأدى ذلك إلى إثارة التكهنات حول القطاع الذي ستنخرط فيه. ويبدو البعض مقتنعًا بأنهم سوف يرونه قريبًا في موقع الهجوم مرة أخرى في قطاع أفدييفكا، حيث ستكون معرفتهم وخبرتهم بعد باخموت مفيدة منطقيًا.

يوم أسود للطيران الأوكراني

على الجانب الأوكراني، إذا استمرت الخسائر البشرية في التراكم، فلن يتم إنقاذ المعدات أيضًا، خاصة في هذه المنطقة الحساسة للغاية بالقوات الجوية.. في الواقع، في غضون ٢٤ ساعة فقط في ٢٠ أكتوبر، فقد الأوكرانيون ٧ طائرات من طراز ميج ٢٩ بسبب كفاءة عمل القوات الروسية بالنسبة للأسلحة المضادة للطائرات. يضاف إلى ذلك الغياب الملحوظ للضربات الأوكرانية الجديدة المتعمقة بصواريخ SCALP/Storm Shadows الفرنسية البريطانية، والتي يعود آخر استخدام موثق لها الآن إلى سبتمبر الماضى فى الهجوم المذهل على مقر أسطول البحر الأسود.

وعلى نحو مماثل، لا يبدو أن استخدام صواريخ ATACMS الأمريكية، وخاصةً ضد شبه جزيرة القرم، يؤدى إلى أى تغيير في الاستراتيجية الروسية. على العكس من ذلك، على الجانب الروسي، يبدو أن استخدام صاروخ جو-جو R-٣٧M من قبل طائرات ميج ٣١ بي إم يشكل إضافة حقيقية.

إلى جانب ذلك، هناك المزيد من المشاكل للطيران الأوكراني، ويقدر المدى الأقصى لهذا الإصدار الجديد منR-٣٧، وفقا للخبراء، بـ٣٠٠ كيلومتر.

ويعتبر العديد من الخبراء والمراقبين ظهور هذا الصاروخ بمثابة رسالة مرسلة من موسكو إلى الأمريكيين وحلفائهم الأوكرانيين لإعلامهم بأن القوات الجوية الروسية مستعدة لـ"التعامل" مع طائرات F-١٦ فوق أوكرانيا.

التدابير المضادة مذهلة

وكما هو الحال منذ فشل الهجوم المضاد الصيفي، يحاول الجيش الأوكراني، ببعض النجاح أحيانًا، احتلال ساحة المعركة الإعلامية من خلال شن عمليات مذهلة ذات نطاق تكتيكي مثل العمليات الأخيرة لعبور نهر الدنيبر في منطقة خيرسون أو من خلال تنفيذ هجمات بطائرات بدون طيار ضد المنشآت البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم.

في كلتا الحالتين، إذا أجبر ذلك الروس على الحفاظ على اليقظة على طول النهر أو سحب جزء من أسطول البحر الأسود بعيدًا عن متناولهم، فإن هذا لا يغير بأي حال من الأحوال الوسائل التي يمكن لموسكو الآن حشدها لتنفيذ هجوم كبير.

إذا كانت مثل هذه الإجراءات تجعل من الممكن بشكل فعال احتلال المجال الإعلامي والحفاظ قدر الإمكان على معنويات السكان الذين سئموا الحرمان وتأثروا بفقدان أحبائهم، فإن هذه الاستراتيجية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى تحقيق أهداف الحرب.

وقد أعلن ذلك زيلينسكي في بداية الهجوم المضاد الصيفي، إنها إستراتيجية تزيد من الخسائر البشرية الكارثية بالفعل التي تكبدتها القوات الأوكرانية (أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو عن مقتل أو جرح ٩٠ ألف جندي أوكراني منذ ٢ يونيو).

وفي هذا السياق، حتى لو كان لا يزال من الصعب التنبؤ بما سيفعله الروس بمثل هذا النفوذ على الأرض، يمكننا أن نعتقد بشكل مشروع أنهم لن يبقوا في الموقف الدفاعي النشط الذي اعتمدوه منذ خريف عام ٢٠٢٢، وأنهم سوف يسعون إلى الاستفادة من الزيادة في مواردهم البشرية والمادية لتوجيه ضربة قوية، إن لم تكن حاسمة، قبل الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة المقرر إجراؤها في مارس ٢٠٢٤. وسيكون من الضروري أيضًا مراقبة تطور الوضع في الأراضي "المقدسة" عن كثب لقياس درجة الدعم العسكري والمالي التي ستظل كييف قادرة على الاستفادة منها خلال هذه الفترة.

لقد تم إفراغ الترسانات الأوروبية تقريبًا، ومخزونات الذخيرة عند مستويات منخفضة للغاية، ولا تستطيع سوى الولايات المتحدة مواصلة مساعداتها ولكن في ظل ظروف قاسية بشكل متزايد منذ انتخاب الجمهورى مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب، وربما يكون الوقت قد حان لكي تفتح كييف قنوات غير رسمية للمناقشة مع الكرملين قبل أن ينتهي بها الأمر كما حدث مع النظام الفيتنامي الجنوبي في إبريل ١٩٧٥.

سيلفان فيريرا: حائز على درجة الماجستير فى التاريخ.. وهو مؤرخ متخصص فى فن الحرب فى العصر الحديث.. وصحفى مستقل له تاريخ حافل فى التدريب وإدارة الأحداث والتحرير والخطابة والكتابة الإبداعية.. ألّف العديد من الكتب المرجعية عن الحرب العالمية والحرب الأهلية.. وهو أيضًا مستشار لسلسلة وثائقية تليفزيونية.. يكتب حول الحرب الأوكرانية الروسية مع توقعات هجوم روسى كاسح فى الشتاء.