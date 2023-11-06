جان برنارد بيناتيل يكتب: حرب الاستنزاف.. إلى متى؟.. فشل الهجوم المضاد الأوكرانى أصبح مؤكدًا

كيف وصلنا إلى هنا؟.. منذ عام ١٩٩٠، اعتبرت أوروبا والدول الأنجلوسكسونية، في مواجهة مشهد الحالة الكارثية للاقتصاد الروسي وبؤس سكانها، أن التهديد القادم من الشرق لم يعد موجودًا، وخفضت ميزانياتها العسكرية وخططها العسكرية بشكل كبير وكذلك قدراتها الإنتاجية للمعدات والذخائر الكلاسيكية منذ سنوات الحرب الباردة.

في عام ١٩٨٩، كان الجيش الفرنسي يتكون من ثلاثة فيالق مدرعة ميكانيكية (٩ فرق)، وقوة العمل السريع والدفاع العملياتي عن الإقليم بلغت قوتها ٢٩٦ ألف رجل. وقد تم تقليص حجمها الآن بمقدار الثلثين، وتضم فرقتين فقط، لكل منهما لواء مدرع واحد.

منذ ١١ سبتمبر ٢٠٠١، سلطت الحرب ضد الإرهاب الضوء على مفهوم "الحرب غير المتكافئة" التي كان فيها استهلاك ذخائر المدفعية ذات العيار الكبير نادرًا جدًا من أجل الحد من خسائر السكان المدنيين، وهو أمر ضروري لكسب ثقة شخص ما. وفي الغرب، اختارت هيئة الأركان العامة التخلي عن تأثير التشبع للمدفعية للتوجه نحو إنتاج الذخائر الذكية، وهي قليلة العدد بسبب تكلفتها.

في هذا الوقت، بدأ إنتاج مدافع هيمارس في الولايات المتحدة، وفي فرنسا، إنتاج مدافع قيصر التي تضمن دقة إطلاق النار بعيدة المدى على التوالي (٨٠ و٤٠ كيلومترًا).

ومن جانبها، فضلت روسيا، التي تمتد أراضيها إلى ٣٥ ضعف مساحة فرنسا، تحديث رادعها النووي (الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت) وطيرانها، ولم تقم بتحديث جيشها البري إلا في نهاية عام ٢٠١٠، مما أدى إلى تقليص تنظيم وحداتها من فرقة إلى لواء مع الاحتفاظ بخطوط إنتاج مركباتها المدرعة القديمة (T٧٢، T٨٠، T٨٠BV، T٨٠BVM T٨٠U) من خلال تحسين حمايتها (درع نشط وسلبي، ١٢٥ مدفع، مثبت نار، إلكترونيات على متن الطائرة)، وإطلاق إنتاج T٩٠ فقط للتصدير بشكل أساسي والاحتفاظ بمدفعيته المشبعة. وهكذا، في عام ٢٠٢٢، كانت وحدات الدعم الناري التابعة لها أكثر عددًا من وحداتها المدرعة الآلية.

القدرة النارية الزائدة لروسيا

أيضًا عندما شن بوتين الحرب الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢، بلغت الطاقة الإنتاجية لروسيا في حدود ٢.٥ مليون قذيفة سنويًا بينما أنتجت الولايات المتحدة ٩٣٠٠٠ فقط.

وهكذا في عام ٢٠٢٢، تمكنت القوات الروسية من إطلاق حوالي مليون قذيفة شهريًا أو ما يصل إلى ٤٠.٠٠٠ قذيفة يوميًا، بينما أطلق الأوكرانيون فقط في المتوسط ٨.٠٠٠ قذيفة يوميًا. ورغم أنهم أنتجوا أقل بخمس مرات من الروس، إلا أنهم استهلكوا ضعفي ونصف الإنتاج السنوي للولايات المتحدة في شهر واحد.. وللسماح أيضًا لأوكرانيا بإطلاق ٢.٥ مليون قذيفة في عام ٢٠٢٢ وبناء مخزون لهجومها المضاد، نقلت الولايات المتحدة مليوني قذيفة من مخزوناتها إلى أوكرانيا وأكثر من ٥٠٠ ألف قذيفة من كوريا الجنوبية وبضع عشرات الآلاف من المخزونات في الدول الأوروبية.

ومع نهاية عام ٢٠٢٣ أيضًا، وصلت المخزونات في الغرب إلى مستوى حرج، وفي يونيو ٢٠٢٣، اكتشف الجيش الألماني أنه لم يتبق في ترساناته سوى ٢٠ ألف قذيفة عيار ١٥٥ ملم.

وحتى لو كان لدى الولايات المتحدة عقود لإنتاج ٩٠ ألف قذيفة شهريًا في عام ٢٠٢٥، فإن هذا المجموع سيمثل فقط نصف الإنتاج السنوي لروسيا في بداية الحرب، وسوف يستغرق الأمر ما لا يقل عن ٥ سنوات حتى تقوم الولايات المتحدة بتجديد مخزونها من ذخيرة المدفعية مع ملاحظة أن احتياجات إسرائيل لا تحسن الوضع الأوكراني.

والوضع أسوأ في فرنسا، التي تمتلك مع ذلك رابع أكبر صناعة للأسلحة في العالم وثالث أكبر مصدر بفضل الأموال الأوروبية التي تعهد بها المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، من المتوقع أن يرتفع مصنع Nexter Arrowtech في شابيل سان أورسين، الذي قام بتجميع ٤٠.٠٠٠ قذيفة عيار ١٥٥ ملم في المتوسط سنويًا (يومان من النيران الروسية)، إلى ٦٠.٠٠٠ في عام ٢٠٢٤ (حوالي ٣ أيام من نيران المدفعية الروسية)، ثم إلى ١٢٠ ألفًا في عام ٢٠٢٥، أي ثلاثة أضعاف في ثلاث سنوات.

وفي ٢٠٢٤؟

والآن بعد أن أصبح من المؤكد أن الهجوم المضاد الأوكراني قد فشل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: هل سيكون الجيش الأوكراني قادرًا على الاحتفاظ بمواقعه الحالية بقدرة دعم يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك؟.. تتضاءل هذه القدرة في مواجهة القوات الجوية والقوات المسلحة الروسية، المروحيات الهجومية التي لديها تفوق من ١ إلى ١٠ وكذلك المدفعية التي يجب أن تكون قادرة على إطلاق ٧ ملايين قذيفة أخرى في عام ٢٠٢٤؟.

في الأشهر الستة المقبلة، ألسنا معرضين لخطر انهيار الجبهة حيث سيقرر الروس توجيه جهودهم، ربما أولًا لوضع مدينة دونيتسك خارج نطاق المدفعية الأوكرانية ثم الوصول إلى الحدود الغربية لروسيا؟.

الجنرال جان برنارد بيناتيل: قائد عسكرى سابق، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، وكانت أطروحته للماجستير في مجال الفيزياء النووية، ومؤلف ستة كتب جيوسياسية، منها: "تاريخ الإسلام الراديكالى ومن يستخدمه".. يكتب عن رؤيته بعد عام وثمانية أشهر من حرب أوكرانيا ويخلص إلى أن قدرة الجيش الأوكراني على الاحتفاظ بمواقعه الحالية تتضاءل في مواجهة القوات الجوية والقوات المسلحة الروسية.