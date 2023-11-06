شرم الشيخ الدولي للمسرح يختار 3 مسرحيين شباب للجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع

كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي خلال مؤتمر صحفي عن قوام لجنة مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية بالدورة الثامنة، والتي تتكون من ثلاثة مسرحيين شباب هم: الفنان والمخرج عقباوي الشيخ من الجزائر، والفنان والمخرج فيصل الدرمكي من الامارات العربية المتحدة، والفنانة والمخرجة ارليتا ريكسهبي من كوسوفو.

يحرص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من تمكين الشباب المسرحيين من القيادة، ايمانا بالجيل الشبابي وبأنه يحتاج إلى الفرصة والدعم كما أن تمكين الشباب جزء من بناء مصرنا الحبيبة، وهى أحد الاستراتيجيات التي وضعها المهرجان منذ الدورة الأولي لمهرجان شرم الشيخ.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.