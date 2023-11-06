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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط ٢٩٤ كيلو دواجن وحواوشي غير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
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أعلنت مديرية الطب البيطرى في   دمياط، اليوم  الاثنين، عن مواصلة حملتها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر

فيما اكد الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط علي متابعة الاسواق وتكثيف المرور عليها وتكليف الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم  برفقته الدكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش بادارة المجازر بالاشتراك مع التجارة الداخلية بضبط 294كيلو جرام من  الدواجن الكاملة،الفيليه،المصنعات منتهية الصلاحية،الدواجن المتبلة،الفشه، الحواوشي،فشه الكبدة منتهية الصلاحية.

 تم  عمل  المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة  وياتى هذا في اطار الجهود المستمرة للوصول الي افضل الخدمات المقدمة والحفاظ على صحة المواطنين.

وشنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط حملات مرور يومية على محلات الجزار ة والمطاعم حيث قام الدكتور طارق ابو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور أحمد صيام  مفتش بيطرى بالادارة بضبط 130كجم لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

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