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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: التهديد بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل تطرف إسرائيل

محمد عبد الرازق
محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاست
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قال محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بالأمس، بأن كل الخيارات فيما يتعلق بقطاع غزة مفتوحة، ومنها ما يرتبط بإلقاء قنبلة نووية على غزة، يكشف عن حجم التطرف الذي أصبح حاكمًا، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية القائمة حاليًا.

وأضاف «عبدالرازق» أن التصريحات التي خرجت عن الوزير الإسرائيلي، تكشف عن حجم الممارسات المتطرفة لحكومة إسرائيل، فيمكنها أن تقوم بأي شكل، دون أي رادع من المجتمع الدولي، لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بحربها بقطاع غزة.

وتابع «عبد الرازق» أن الأهداف المعلنة للحرب، هي القضاء التام على حركة حماس، وتدمير بنيتها التحتية، وهناك صعوبة بالغة في تحقيقها لذلك، وتواجه تحديات كبيرة.  

تصريح وزير التراث الإسرائيلي قطاع غزة قنبلة نووية