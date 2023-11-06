محمد فايز فرحات: إسرائيل لم تحقق أهدافها العسكرية في غزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أهم دلالات المرحلة التي نعيش فيها الآن هي عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب، حتى حين تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أهداف كانت أهدافا ضعيفة، مثل هدنة إنسانية واحترام حياة المدنيين.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا يطرح سؤالا كبيرا عن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على فرض وقف إطلاق النار على الجانب الإسرائيلي.

وتابع أن أحد دلالات المرحلة أيضا هو عجز الجانب الإسرائيلي عن تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها في بداية العدوان على غزة، فهو لم يقض على حماس كما أعلن ولا توجد مؤشرات على ذلك، فقط كل ما نراه هو التدمير، ما يعكس سؤالا أكثر أهمية، وهو الهدف الحقيقي من هذا العدوان غير سقوط الشهداء المدنيين.



