ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين يوضح موقف بوتين من الترشح في الانتخابات الرئاسية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، إنه لم تصدر حتى الآن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تصريحات بشأن قراره المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأشار المتحدث الروسي -في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الاثنين- إلى أنه لم يتم بعد الإعلان عن الحملة الانتخابية المقبلة في روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الرئيس بوتين اتخذ فعلا القرار بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأضاف المتحدث الروسي: "لم يدل الرئيس بوتين بأي تصريحات حتى الآن في هذا الشأن. ولم يتم الإعلان عن الحملة نفسها رسميا بعد".

الكرملين دميتري بيسكوف بوتين