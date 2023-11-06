الكرملين يوضح موقف بوتين من الترشح في الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، إنه لم تصدر حتى الآن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تصريحات بشأن قراره المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وأشار المتحدث الروسي -في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الاثنين- إلى أنه لم يتم بعد الإعلان عن الحملة الانتخابية المقبلة في روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الرئيس بوتين اتخذ فعلا القرار بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأضاف المتحدث الروسي: "لم يدل الرئيس بوتين بأي تصريحات حتى الآن في هذا الشأن. ولم يتم الإعلان عن الحملة نفسها رسميا بعد".