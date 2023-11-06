المستشار النمساوي: الأديان توحد ولا تفرق.. ولا مكان للكراهية والتطرف

قال المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم/الاثنين/، إن الأديان توحد ولا تفرق، مضيفا أن الجماعات الدينية المتطرفة تعمل على سوء استغلال الدين وبالتالي تدمير المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار النمساوي، مع قيادات الطوائف الدينية المعترف بها في النمسا وبحضور نائب المستشار فيرنر كوجلر ووزيرة الاندماج سوزان راب.

وأكد المستشار، حرصه على التشاور مع قيادات الطوائف الدينية حول الأوضاع الراهنة وتصاعد نبرة التعصب الديني ورفض الآخر، مضيفا: "نحن جميعا متحدون في الإيمان المشترك بالله ولا مكان للكراهية وأفعال الإثارة والتطرف لحشد الجماهير نحو العنصرية الدينية".