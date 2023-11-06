بلينكن: الولايات المتحدة على يقين من أن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني لن يتوسع لأزمة إقليمية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة على يقين من أن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني لن يتوسع لأزمة إقليمية.

وقال بلينكن في إحاطة إعلامية -عقب اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- إن"الولايات المتحدة على يقين من أن هذا الصراع لن ينتشر، وأن ذلك يمثل تقدما في حد ذاته، وفي كل مكان وبطرق متنوعة كل ما سمعته هو أنه لا غنى عن القيادة والدبلوماسية والمشاركة الأمريكية".

وأضاف وزير خارجية الولايات المتحدة أن "البلدان تتطلع إلينا للقيام بالأشياء ومن الواضح أننا لا نتفق على كل شيء ولكن هناك وجهات نظر مشتركة حول بعض ضرورات اللحظة التي نعمل عليها معًا، وفي مجالات أخرى نتأكد من أننا نتواصل بوضوح ونفهم من أين يأتي بعضنا البعض".

وأضاف بلينكن ردا على سؤال هل لا يزال من الممكن إخراج الرهائن من غزة، " أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل، لكن الرهائن هم محور اهتمامنا الشديد، ونحن نعتقد ونرى أيضًا أن الدول الأخرى يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في المساعدة على استعادة الرهائن"، مضيفا "لا يزال هناك فرصة بل هناك ضرورة لرؤية ذلك يحدث، ومن المهم أن يستخدم الشركاء الآخرون بقدر ما لديهم علاقات للمساعدة، وما زلت أعتقد أن هذا ممكن".

وأردف إن"المحادثات مع فيدان كانت طويلة وجيدة ومثمرة، وناقشنا عديد من القضايا الهامة التي تعمل عليها الولايات المتحدة وتركيا معًا بما في ذلك الجهود المبذولة لتنمية وتوسيع حلف شمال الأطلسي".

وردا على سؤال هل حقق بلينكن هدفه من الزيارة، قال"كل هذا عمل مستمر، نحن ندرك القلق العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تلحق بالفلسطينيين في غزة الرجال والنساء والأطفال والمدنيين الأبرياء – وهو القلق الذي نشاركه ونعمل على معالجته كل يوم"، مؤكدا أن بلاده تعمل بكافة قواها لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعن الأزمة الأوكرانية، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "تركيا لعبت دورًا حاسمًا على مدى العامين الماضيين لا سيما مع مبادرة حبوب البحر الأسود ومحاولة إخراج الغذاء من أوكرانيا، فضلًا عن دعم شبكة الكهرباء الخاصة بها".