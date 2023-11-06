صحيفة أمريكية: تظاهرة لدعم غزة تعرقل خطاب لسيناتور أمريكي

عرقل المتظاهرون متضامنون مع قطاع غزة خطاب السيناتور الأمريكي كوري بوكر في مدينة نيوجيرسي، الليلة الماضية، داعين إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وعلت هتافات المتظاهرين "وقف إطلاق النار الآن!" مرارا وتكرارا بينما كان بوكر يتحدث في وسط خطابه أمام التجمع الشعبي من مؤيديه في دائرته الانتخابية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ونوهت الصحيفة إلى أن المتظاهرين كانوا سلميين تماما، وارتدى بعضهم قفازات ملطخة بالحبر الأحمر لتمثيل الدم، بينما حمل آخرين لافتات تدعم دعواتهم بوقف إطلاق النار في غزة أثناء مشاركتهم في الهتاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوكر رحب في البداية بالاحتجاج، مشيرًا إليه كمثال لما يجعل الولايات المتحدة عظيمة، قائلا: "هذا ما يجعل أمريكا عظيمة: القدرة على الاحتجاج، والقدرة على حرية التعبير، قوة أمريكا".

ويأتي الاحتجاج وسط تصاعد المظاهرات العامة لدعم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بعد أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي وابلا من الغارات الجوية أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وذلك ردا على هجوم شنته حركة حماس، الشهر الماضي، على الحدود الجنوبية لإسرائيل.