علي ماهر يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبيه عقب هزيمة أمس أمام البنك الأهلي

حرص علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي على توجيه رسالة شديدة اللهجة للاعبيه عقب هزيمة أمس أمام فريق البنك الأهلي برباعية نظيفة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وهدد علي ماهر لاعبيه من الاستمرار في تلك الحالة من تراجع المستوى والنتائج بالدوري الممتاز، وأن الاستبعاد من التشكيل الأساسي بمباريات الفريق القادمة سيكون القرار الحاسم بعد إيقاف المستحقات المالية.

وشدد المدير الفني للمصري على أن المشاركة ستكون فقط للاعب الأكثر جاهزية وحماس وحب للفريق البورسعيدي ومصلحته لاسيما أن الفريق متاح ومتوفر له جميع الإمكانيات.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى، بعد الهزيمة من البنك الاهلي برباعية.

كما تقرر توقيع عقوبة مالية بخصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

جاء هذا القرار على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق مساء امس أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة في مباراة الجولة السادسة من الدوري الممتاز.