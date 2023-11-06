رئيس جامعة المنصورة يستقبل اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وفد اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة الدقهلية، لمناقشة أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين، ضم الوفد الكاتب الصحفي حازم نصر، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار ورئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، والكاتب الصحفى هشام لطفي، وكيل اللجنة النقابية للصحفيين، و الكاتب الصحفى ايهاب نظيم، وكيل اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة الدقهلية.



فيما تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ونقابة الصحفيين والذى يتضمن تفعيل بروتوكول تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأعضاء نقابة الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية، التعاون فى مجال الاعلام.

وأكد الكاتب الصحفي حازم نصر ان الجميع يعلم مكانة وسمعة جامعة المنصورة، لذلك اصبحت قلعة الطب فى مصر لما بها من مستشفيات ومراكز طبية تقدم خدمات جليلة لابناء المحافظة وباقي محافظات الدلتا.

وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع نقيب الصحفيين يشمل العديد من أوجه التعاون منها تجديد البروتوكول الموقع مع لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية بنقابة الصحفيين لتقديم خدمة علاجية مميزة مع تقديم كافة التيسيرات للصحفيين وأسرهم عند تقدمهم لتلقي العلاج، وكذلك التعاون الاعلامى مع النقابة.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن الصحفيين شركاء في منظومة النجاح التي تطبق داخل مستشفيات ومراكز الجامعة، و أن المنظومة الطبية في المنصورة تختلف بتنوع مراكزها الطبية مشيرا الى توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الصحفيين داخل المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعة وتسهيل كافة متطلباتهم.

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