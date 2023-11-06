سكرتير عام البحر الأحمر يبحث سرعة توصيل الغاز الطبيعى للمنشآت السياحية

بحث اللواء محمد البندارى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر نائبا عن المحافظ، بحضور المقدم ياسر يسري عضو هيئة الرقابة الادارية بالبحر الاحمر، مع ممثلي المنشآت السياحية بالمحافظة للعمل على حل مشكلة توصيل الغاز لهذه المنشآت بأسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء محمد البندارى السكرتير العام للمحافظة ،على توجيه الجهود نحو تحقيق المصلحة العامة دون أي تحيز، وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق الفائدة للجميع. وعبّر عن استعداده لإزالة أي عقبات تواجه المنشآت السياحية في توصيل الغاز في أقرب وقت.

من جانبه، أوضح المقدم ياسر يسري عضو هيئة الرقابة الادارية بالبحر الاحمر ، أنه تم تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي في محافظة البحر الأحمر، بهدف جعلها محافظة سياحية خضراء تعتمد على الغاز كمصدر طاقة نظيفة افضل من السولار. وشدد على دعم الدولة لتوفير الغاز بأسعار منخفضة لخدمة المواطنين وتعزيز الاستثمار.

أخيرًا، أشار مدير شركة الغاز إلى توفير كافة التسهيلات في عمليات السداد للمنشآت ، لتنفيذ التعاقدات الجديدة مع المنشآت المهتمة بالتوصيل بالغاز الطبيعي.

واستعرض ممثلى المنشآت السياحية المعوقات التى تواجههم ، مرحبين بمثل هذه الاجتماعات التى تهدف إلى المصلحة العامة للدولة .

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