منافس الأهلي.. مدرب اتحاد جدة يقترب من الرحيل

اقترب رحيل البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي عن قيادة الفريق، عقب الهزيمة اليوم من القوة الجوية في دوري أبطال آسيا.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية مصير المدرب، مشيرة إلى الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين الإماراتي مرشح قوي لخلافة سانتو.

أشارت الصحيفة إلى أن جماهير الاتحاد تضغط لإقالة المدرب، إلا أن الإدارة حتى الآن لم تجتمع على هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة السعودية خسر من القوة الجوية، بنتيجة 2-0، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.