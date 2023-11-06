الصين تعارض وضع الولايات المتحدة شركات صينية على قائمة «المحظورين»

أعربت الصين، اليوم الإثنين، عن بالغ استيائها ومعارضتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج بعض الكيانات الصينية ضمن قائمة "المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين" بناء على ما يسمى بالأعذار المتعلقة بروسيا، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية.

وقال المتحدث في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": إن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة تعد ممارسة نموذجية للعقوبات الأحادية و"الولاية القضائية طويلة الذراع"، التي تقوض نظام التجارة الدولية وقواعدها، وأمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

ودعا المتحدث الجانب الأمريكي إلى ضرورة الوقف الفوري للقمع غير المعقول الذي يمارسه ضد الشركات الصينية، مضيفا أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.