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الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعقد مؤتمرًا صحافيًا بالدقي الخميس المقبل

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أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس ٩ نوفمبر بفندق سفير بالدقي، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وأضافت الحملة فى بيان لها اليوم الإثنين: يليه الجمعة والسبت ٩ و١٠ نوفمبر مؤتمرين جماهيريين بمحافظة أسيوط.

كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر، ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

هذا وقد سبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران المرشح الرئاسي فريد زهران فريد زهران