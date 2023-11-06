وزير الخارجية الأمريكي ونظيره التركي يتفقان على أهمية حماية المدنيين في غزة

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الإثنين في أنقرة لبحث الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر- وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- "ناقش وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية تركيا الصراع بين إسرائيل وحماس بما في ذلك الحاجة لمنع انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة".

وأوضح ميلر أن الجانبين اتفقا على الأهمية الحاسمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

وشدد بلينكن وفيدان على أهمية التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وتركيا كحلفاء في الناتو وأولويات الأمن الأوروبية الأطلسية بما في ذلك انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".