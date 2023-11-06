قوة إسرائيلية خاصة تغتال 3 شبان فلسطينيين شمال الضفة الغربية المُحتلة

استشهد ثلاثة من الشبان الفلسطينيين وأصيب رابع، مساء اليوم الاثنين، في عملية نفذتها قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة إسرائيلية خاصة أطلقت النار بكثافة تجاه سيارة فلسطينية في "طولكرم"، واغتالت من كانوا بداخلها، قبل أن تنسحب.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول ثلاثة شهداء وإصابة حرجة إلى مستشفى "طولكرم" الحكومي.

ووفق مصادر إعلامية، تم التعرف على اثنين من الشهداء، هم: عزي الدين عواد القيادي في كتائب القسام، وجهاد مهراج شحادة قائد كتيبة "الرد السريع" في طولكرم.