الأردن وإسبانيا يبحثان مستقبل التعاون العسكري بين البلدين

استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني الفريق أول بحري تيودورو استيبان لوبيز كالديرون، والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية: "إن التعاون الدفاعي الأردني والإسباني تم تأسيسه بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات"، مؤكدًا أن التعاون مستمر بين الجيشين في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة.

من جانبه، أكد الفريق أول كالديرون، عمق العلاقات وأهمية تطويرها والتعاون العسكري الوثيق بين البلدين، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، طبقًا لبيان القوات المسلحة الأردنية إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تُبين مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة، فيما دوّن رئيس هيئة أركان الدفاع الإسباني كلمة في سجل الزوار.