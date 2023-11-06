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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير الزمالك توجه رسالة قوية للاعبيين قبل موقعة بيراميدز بالكأس

من تدريب الزمالك
من تدريب الزمالك اليوم
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وجهت جماهير الزمالك رسالة قوية وغاضبة للاعبين على هامش مران اليوم الإثنين، في الظهور الأول للمدرب معتمد جمال .

ورفعت الجماهير لافتة للاعبين تحمل عباراة، شرف الانتماء للزمالك لا يستحقه الإ الرجال "، وذلك اعتراضا من الجماهير على النتائج الأخيرة للفريق بالدوري وأبرزها الخسارة من إنبي وزد.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال  التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر .

وشهدت الفقرة التدريب على تنفيذ ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بمشاركة جميع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت، بعد إقالة الكولومبي أوسوريو بسبب سوء النتائج.

جماهير الزمالك معتمد جمال بيراميدز أيمن مصطفى