أستاذ القانون الدولي: إسرائيل تقوم بإبادة جماعية لقطاع غزة

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنه لا شك أن تصريح وزير التراث الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية يتماشي مع فكر ومخططات إسرائيل، والتي تتمثل في التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأضاف نسيبه، في مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة لقناة "القاهرة الأخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لنكبة جديدة، وهذا ما نشاهده في القصف العشوائي للسكان والمستشفيات.

وأشار أستاذ القناون الدولي، إلى أن ما يحدث في قطاع غزة، ما هو إلا جريمة كبيرة، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا العدوان الغاشم الذي لم يترك أي شئ في غزة.