رئيس جامعة المنوفية يتفقد فعاليات ورش العمل الدولية في التخدير والعناية المركزة

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات ورش العمل المتقدمة في التخدير والعناية المركزة التي تنظمها الجمعية المصرية للتخدير وطب الحالات الحرجة ، بالتعاون مع قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وبرئاسة الدكتور ة صفاء هلال أستاذ التخدير بطب المنوفية ومدير عام الجمعية .

أشاد الدكتور أحمد القاصد بالمحتوى العلمي والتدريب الذي تقدمه الورش ، مشيرا إلي أهمية الملتقيات العلمية في تبادل الخبرات ومواكبة الحديث في العالم في مجال العلوم الطبية ، وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة علي عقد الملتقيات العلمية والمشاركة بها في الداخل والخارج في إطار التعليم الطبي المستمر الذي تنتهجه الجامعة والقطاع الطبي بها .

وأكد القاصد علي دعمه الدائم لكل الملتقيات العلمية وترحيبه بالتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات الدولية في التعليم والتدريب ، مشيدا بتعاون الجمعية المصرية للتخدير مع المؤسسات الدولية والكلية الإيرلندية لاطباء التخدير .

وأشارت الدكتورة صفاء هلال إلي أن الورش تتناول علي مدار ٦ أيام التدريب العملي علي كيفية التعامل الأمثل مع مريض الرعاية الحرجة وأثناء التخدير ، بالإضافة إلي الجديد في إستخدام الموجات فوق الصوتية والايكو والايكمو وعلاج الألم والتخدير الموضعي، كما تم خلال الورش إضافة أول إنتاج علمي للجمعية للتدريب حول كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة.

وشارك في ورش العمل الدكتور خالد ابو العنين رئيس قسم التخدير بكلية الطب ، والدكتورة نجوي ضحي المسؤل عن قسم الرعاية الحرجة بالكلية

وحضرها عدد كبير من أطباء التخدير والتخصصات الطبية المختلفة بكلية الطب والجامعات المصرية والدول العربية .

وحاضر بورش العمل محاضرين دوليين من دول الإمارات وقطر والسودان والسعودية وجامعةايموري الأمريكية وإيطاليا.