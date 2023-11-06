نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال التطوير الجارية بمنطقة شق الثعبان

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طره والتى تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات.

وأكدت “عبدالمنعم” أن التطوير الشامل بمنطقة شق الثعبان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى إهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالإهتمام بالإستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وتابعت الاجهزة التنفيذية بحي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعه الرخام والجرانيت وذلك لرفع كفاءته حيث تم رفع كافة الاشغالات من مدخل شق الثعبان وتجهيز ارض المستثمرين لسرعة انهاء أعمال التطوير وتركيب الارصفة والبلدورات واعمال التجميل والتشجير والتي يتم إنجازها حاليا من خلال اضافة اللمسات الجمالية ومنها تركيب احواض للمزروعات بمدخل المدينة وعلى جانبي الارصفة والجزيرة الوسطى بالكيلو الاول بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة النظافة وتجميل والانارة بالقاهرة.

حيث يتم حاليا زراعة ٤٤٠٠ شجرة لمواجهة الاتربة العالقة بالمنطقة الناتجة عن الصناعة لتحسين المناخ بها.

الجدير بالذكر ان الاعمال شملت رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية لتسهيل حركة سير السيارات وتطوير واستكمال دهان واجهات المصانع وتركيب يفط جديدة واستكمال تركيب اعمدة الانارة وتوصيل الكهرباء للمثلثة بمدخل شق الثعبان.